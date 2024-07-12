В Гудвуде прямо на старте разбили 2000-сильный Lotus, стоящий $ 2,3 млн

Уникальный суперкар Lotus Evija X, чья стоимость оценивается в $ 2,3 млн, врезался в стену сразу после старта во время Фестиваля скорости в Гудвуде. Колёса автомобиля начали сильно пробуксовывать, из-за чего водитель не сумел справиться с управлением и врезался в заграждение.

Видео можно посмотреть на канале Little T в YouTube.

Состоянию здоровья водителя ничего не угрожает. Что касается суперкара, то, за исключением некоторых повреждений в его передней части, он также, как сообщается, серьёзно не пострадал.

Lotus Evija X — единственный в своём роде концепт-кар, созданный британской маркой в 2023 году на базе серийного Lotus Evija. У модели Evija четыре электромотора, которые в общей сложности генерируют 2039 лошадиных сил, что делает этот автомобиль одним из самых мощных в мире. По словам создателей, дорожная версия Lotus Evija достигает скорости 100 км/ч быстрее, чем за три секунды, а максимальная скорость автомобиля ограничена отметкой в 349 км/ч.