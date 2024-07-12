Ньюи отказался от перехода в «Феррари» и выбирает между двумя командами — Motorsport

Глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи более не заинтересован в переходе в «Феррари». Об этом сообщает издание Motorsport italia.

Согласно имеющейся информации, после ухода технического директора «Феррари» по шасси Энрико Кардиле у «Скудерии» поменялись приоритеты. Для команды сейчас важно найти нового руководителя технического департамента, а не нанимать Ньюи, который нацелен на пост консультанта с частичной занятостью.

На данный момент две команды, которые являются главными претендентами на подписание соглашения с Эдрианом, это «Астон Мартин» и «Макларен». Однако детально неизвестно, насколько плотно Ньюи вёл переговоры с руководством «Макларена».

Напомним, Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Гоночный коллектив из Австрии объявил о его уходе 1 мая.