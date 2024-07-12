«Раньше такого у нас не было». Продюсер назвал уникальную деталь съёмок фильма об Ф-1

Голливудский продюсер Джерри Брукхаймер поделился подробностями съёмок фильма о Формуле-1. Производство ленты началось в 2023 году. Съёмки продолжались на недавнем Гран-при Великобритании. Главную роль в картине играет актёр Брэд Питт.

«В нашем распоряжении есть 14 камер, которые мы можем устанавливать на автомобиль. Эти камеры меньше, чем те, что мы использовали во время съёмок фильма «Топ Ган: Мэверик». При этом они мобильны, могут двигаться и поворачиваться, чего у нас раньше никогда не было. Технологии очень сильно скакнули вперёд», — приводит слова Брукхаймера пресс-служба Формулы-1.

Ранее Джерри рассказал, пилотировал ли Питт болид во время съёмок.

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