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Сергей Вязович рассказал, как решал проблему с машиной в ходе 8-го этапа «Шёлкового пути»

Сергей Вязович рассказал, как решал проблему с машиной в ходе 8-го этапа «Шёлкового пути»
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Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович высказался насчёт своего выступления в рамках восьмого этапа «Шёлкового пути».

«Доехали до дюн, которые были через 96 километров. Начали движение по дюнам, и в какой-то момент пропало рулевое управление. Выяснили, что у нас выдавило сальник внутренний на сошке и просто вытекает масло очень быстро. Для нас это означало, что мы не можем продолжить движение. К нам подъехал экипаж Виталия Мурылёва, и мы сказали ему, что мы не можем продолжать и это будет сход. Тогда ребята предложили снять с их машины рулевой редуктор, несмотря на то что они проводят свою лучшую гонку в карьере, для того, чтобы сохранить место в топ-3 общего зачёта.

Мы принялись за работу, затем подъехал экипаж Алексея Вишневского, и мы тремя экипажами перебросили рулевые механизмы. Это, считая ожидание, заняло более часа. Мы продолжили движение, но ребята, к сожалению, остались. Либо им предстоит ехать с течью масла и постоянно доливать, либо же съезжать с трассы и стартовать завтра с большим штрафом», — приводит слова Вязовича сайт txt.silkwayrally.

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