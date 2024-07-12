ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

PlanetF1: результаты Лиама Лоусона на съёмочном дне оказались ниже ожиданий «Ред Булл»

PlanetF1: результаты Лиама Лоусона на съёмочном дне оказались ниже ожиданий «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Результаты резервного гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона, показанные им во время съёмочного дня на актуальном болиде австрийской команды RB20 на трассе «Сильверстоун», несколько разочаровали «Ред Булл». Об этом информиурет PlanetF1.

Сообщается, что его самое быстрое время прохождения круга оказалось на две десятых медленнее референсного результата, рассчитанного на основе кругов Макса Ферстаппена во время гоночного уикенда. Теперь его шансы закрепиться в «Ред Булл» или его дочерней команде будут зависеть от того, как Серхио Перес выступит в двух последних гонках перед летним перерывом.

Напомним, год назад участие в аналогичном съёмочном дне принял на тот момент резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, и после сильных выступлений он сменил Ника де Вриса в «РБ».

Материалы по теме
«Я не ищу нового Ферстаппена». Марко — о поисках второго гонщика в «Ред Булл»

Самая короткая карьера в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android