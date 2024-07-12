PlanetF1: результаты Лиама Лоусона на съёмочном дне оказались ниже ожиданий «Ред Булл»

Результаты резервного гонщика «Ред Булл» Лиама Лоусона, показанные им во время съёмочного дня на актуальном болиде австрийской команды RB20 на трассе «Сильверстоун», несколько разочаровали «Ред Булл». Об этом информиурет PlanetF1.

Сообщается, что его самое быстрое время прохождения круга оказалось на две десятых медленнее референсного результата, рассчитанного на основе кругов Макса Ферстаппена во время гоночного уикенда. Теперь его шансы закрепиться в «Ред Булл» или его дочерней команде будут зависеть от того, как Серхио Перес выступит в двух последних гонках перед летним перерывом.

Напомним, год назад участие в аналогичном съёмочном дне принял на тот момент резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, и после сильных выступлений он сменил Ника де Вриса в «РБ».

Самая короткая карьера в Формуле-1: