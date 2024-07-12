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Кристиан Хорнер огласил цену нового гиперкара «Ред Булл» RB17

Кристиан Хорнер огласил цену нового гиперкара «Ред Булл» RB17
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Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, какова стоимость нового гиперкара RB17, над созданием которого работал глава технического отдела команды Эдриан Ньюи.

«Его цена составляет порядка £ 6 млн (примерно € 7,1 млн)», — приводит слова Хорнера портал Racingnews365.

Напомним, сегодня, 12 июля, в Гудвуде RB17 был официально презентован публике. Машина оснащена двухместным углепластиковым шасси-монококом, двигателем V10 мощностью в 1200 л. с., который может раскручиваться до 15 000 оборотов в минуту. Мощность передаётся на задние колёса через углепластиковую коробку передач.

Вес гиперкара составляет менее 900 кг. Время прохождения круга RB17 эквивалентно болиду Формулы-1. Максимальная скорость машины превышает 350 км/ч, но при этом автомобиль должен оставаться простым в управлении. Всего будет продано 50 подобных экземпляров.

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