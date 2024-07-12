Кристиан Хорнер огласил цену нового гиперкара «Ред Булл» RB17

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, какова стоимость нового гиперкара RB17, над созданием которого работал глава технического отдела команды Эдриан Ньюи.

«Его цена составляет порядка £ 6 млн (примерно € 7,1 млн)», — приводит слова Хорнера портал Racingnews365.

Напомним, сегодня, 12 июля, в Гудвуде RB17 был официально презентован публике. Машина оснащена двухместным углепластиковым шасси-монококом, двигателем V10 мощностью в 1200 л. с., который может раскручиваться до 15 000 оборотов в минуту. Мощность передаётся на задние колёса через углепластиковую коробку передач.

Вес гиперкара составляет менее 900 кг. Время прохождения круга RB17 эквивалентно болиду Формулы-1. Максимальная скорость машины превышает 350 км/ч, но при этом автомобиль должен оставаться простым в управлении. Всего будет продано 50 подобных экземпляров.