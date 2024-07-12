«Самый спортивный». «Мерседес» представил трековый спорткар AMG GT 63 Pro

Немецкая компания Mercedes-Benz на Фестивале скорости в Гудвуде представила новую трековую версию AMG GT 63 Pro 4MATIC+. Мощность спорткара выросла на 26 л.с., а крутящий момент — на 50 Нм по сравнению со стандартным GT 63. Время разгона до 200 км/ч стало меньше на 0,5 сек и теперь составляет 10,9 сек. Разгон до 100 км/ч, как и ранее, занимает 3,2 сек, а максимальная скорость увеличилась до 317 км/ч.

Фото: media.mercedes-benz.com

На автомобиле установлены керамические тормоза с шестипоршневыми механизмами спереди, а также сиденья и руль AMG Performance. В компании отмечают, что AMG GT 63 Pro 4MATIC+ – самый спортивный вариант модели, при этом добавляют, что она прекрасно подойдёт для повседневной езды.

Фото: media.mercedes-benz.com