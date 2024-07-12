«Это может разрушить карьеру молодого гонщика». Баттон предупредил команды Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением, что командам Формулы-1 нужно находить подход к молодым пилотам, которые начнут свою карьеру в «Королевских гонках».

Напомним, 19-летний британский пилот Оливер Берман присоединится к «Хаасу» в 2025 году. А руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что у гонщика Формулы-2 Андреа Кими Антонелли есть равные шансы с Карлосом Сайнсом и Максом Ферстаппеном на место в британском гоночном коллективе.

«Я не думаю, что это слишком рано. Нужно использовать каждую возможность, когда дело касается молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет. Нельзя сказать нет. Думаю, что команды должны действительно подумать о том, что они делают с карьерой гонщика в таком возрасте.

Пилот может расцвести, но с тем давлением, которое несёт в себе этот спорт, это может разрушить карьеру молодого гонщика. Так что здесь должен быть настоящий баланс, и командам нужно быть осторожными с этим», — приводит слова Баттона Racingnews365.