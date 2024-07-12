Камазовец Николаев рассказал об уникальном опыте на восьмом этапе «Шёлкового пути»

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился, что впервые в своей карьере проехал большой отрезок, состоящий из дюн, во время прохождения восьмого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Спасибо организаторам за насыщенный этап. В моей карьере 100 километров дюн подряд никогда не было. Я с 2003 года в команде, не приходилось ехать такой отрезок без чередующихся между песками плато. Это уникальный опыт для нас. Дмитрию Сотникову было сложно ехать первым в дюнах. Я его поблагодарил в зоне нейтрализации, за то, что второй день подряд он провёл всех нас в сложных условиях.

В дюнах стоял Сергей Вязович, был включен сигнал Alarm, а ребята ходили вокруг машины. Для результата нашей команды – это плюс, а борьба с Сергеем всё равно сохранится, машину-то починят. Да, сегодня он потерял время, но впереди ещё три дня, это марафон – всё может случиться. Расход топлива у нас был очень большой, на финиш мы приехали впритык. Если бы спецучасток был длиннее, можно было «обсохнуть». А вчера расход был совсем другой, из этого и планировали заправку на пятничный этап», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер».