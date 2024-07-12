Кристиан Хорнер дал прогноз по раскладу сил на Гран-при Венгрии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, как пройдёт гонка на Гран-при Венгрии для команды «быков», которые привезут обновления. Этап состоится 19-21 июля.

Ранее советник австрийского гоночного коллектива по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что в Будапеште на болид будет установлен новый аэродинамический пакет обновлений, который должен сделать автомобиль на полторы десятых секунды быстрее.

«Интересно посмотреть, как мы там выступим. Возможно, даже станет жарко. Думаю, что будут быстры те, кто демонстрирует скорость уже сейчас. Это захватывающая гонка в интересном месте. Я уверен, что снова будет очень напряжённо», — приводит слова Хорнера GPblog.

Напомним, Макс Ферстаппен не сумел победить на протяжении двух подряд Гран-при впервые с 2022 года. Гонщик «Ред Булл» финишировал вторым на минувшем этапе в Сильверстоуне, а до этого был пятым в Австрии.