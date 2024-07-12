ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо объяснил, чем «Астон Мартин» привлекает инженеров, несмотря на спад результатов

Алонсо объяснил, чем «Астон Мартин» привлекает инженеров, несмотря на спад результатов
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением, что британский гоночный коллектив остаётся интересным проектом для привлечения инженеров, несмотря на спад в результатах в гонке.

Ранее издание Motorsport italia сообщило, что «Астон Мартин» и «Макларен» — основные претенденты на подписание соглашения с главой технического отдела «Ред Булл» Эдрианом Ньюи.

«Астон Мартин» — очень интересный проект. Мы знаем, что наши результаты на уикендах недостаточно хороши. Нам нужно сначала занять такую позицию, чтобы быть в первой десятке и быть в очках, а затем бороться за подиумы и победы, как мы это делали в прошлом году. Мы пока не достигли этого.

Команда по-прежнему очень привлекательна для талантов, как мы видим на примере Энди и других громких имён. Новые возможности, симулятор становится всё больше. Аэродинамическая труба появится в конце года. Так что это, безусловно, привлекательно для многих людей в паддоке и для многих замечательных инженеров. Надеюсь, команда в хорошей форме, нам просто нужно достичь результата на трассе в воскресенье, что является самым сложным», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android