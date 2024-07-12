Lamborghini Countach, принадлежавший Роду Стюарту, был продан на торгах за $ 700 тыс.

На торгах был приобретён Lamborghini Countach LP400 1977 года выпуска за $ 700 тыс. Эта информация указана на сайте автомобильного аукциона Bring a Trailer. Первым владельцем спорткара был британский рок-музыкант Род Стюарт, который приобрёл его во время своих гастролей по Австралии, а позже перевёз в Лос-Анджелес.

Модель оснащена 3,9-литровым двигателем V12. По желанию исполнителя автомобиль был модифицирован. Он добавил задний и передний спойлеры, а также широкий обвес. Часть крыши вырезали и установили после этого съёмную верхнюю панель.

Род Стюарт продал автомобиль, который до этого хранился в его частной коллекции, в 2002 году. Новый владелец также внёс изменения в спорткар, переделав его в леворульный. В 2013 году автомобиль снова был продан. Кузов спорткара вернули к заводской конфигурации, но руль с левой стороны сохранили.