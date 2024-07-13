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Штайнер — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: это вызов для Льюиса

Штайнер — о переходе Хэмилтона в «Феррари»: это вызов для Льюиса
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о переходе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари», который состоится в следующем сезоне.

«Я почти уверен, что у него всё ещё есть желание побеждать, и, очевидно, переход в «Феррари» в следующем году омолодит его. Думаю, Льюис выше всего давления. С этой точки зрения, в своей жизни он настолько много добился, что стал иконой спорта.

Но он принял решение перейти туда. Он семикратный чемпион мира, ему нечего доказывать. Я считаю, что он не подведёт «Феррари». Вы знаете, какая сама по себе «Скудерия». Они давно пытаются выиграть титул чемпиона мира. Это вызов для Льюиса. И мы все знаем, что у него очень хорошие отношения с Фредериком Вассёром, это одна из причин, по которой он туда перешёл», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Напомним, Хэмилтон стал победителем недавнего Гран-при Великобритании. Та победа стала для него первой за три года.

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