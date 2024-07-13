Вольф рассказал, как Антонелли справляется с давлением, которое на него оказывается

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что давление никак не влияет на выступления 17-летнего гонщика Формулы-2 Андреа Кими Антонелли. Ранее Вольф заявил, что у Антонелли есть равные шансы с Карлосом Сайнсом и Максом Ферстаппеном на место в британском гоночном коллективе.

«Что мне нравится в его отношении, в целом в его семье, которая всегда была рядом с ним, так это объективная оценка ситуации. Не думаю, что давление как-то вредит его выступлениями и тому, как он управляет болидом.

Можно сопоставить его результаты с Оливером Берманом. Они очень близки. У Антонелли стремительный карьерный рост. Ему 17, у него даже нет водительских прав на обычную машину. Только лучшие смогут справиться с таким количеством проверок и давлением, которых будет становиться всё больше», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Ранее бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон поделился мнением, что командам Формулы-1 нужно находить подход к молодым пилотам, которые переходят в «Королевские гонки», так как чрезмерное давление может разрушить их карьеру.