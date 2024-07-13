Гасли предположил, почему Перес не показывает результаты

Пилот «Альпин» француз Пьер Гасли высказал мнение, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес не демонстрирует сильные выступления в гонках, потому что он не чувствует себя уверенно в болиде.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что в соглашении Переса есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества в случае неудовлетворительных результатов.

«Я думаю, что сейчас он находится под большим давлением. Он хороший гонщик, все это знают, но он, похоже, не может взять себя в руки, будь то он сам или это исходит от команды. В конечном итоге его проблема в том, что он не чувствует болид.

Всякий раз, когда автомобиль ощущается уверенно, даже если уикенд прошёл неудачно, то в следующей гонке хорошие результаты всё равно будут. Об этом даже не задумываешься. Но он, похоже, просто не может добиться производительности, исходит ли это от него или от команды, я не знаю. В данный момент им явно чего-то не хватает», — приводит слова Гасли Motorsport Week.