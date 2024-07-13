Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли четыре первых места на девятом этапе «Шёлкового пути»

Экипаж Дмитрия Сотникова, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем девятого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» — Богдана Каримова. Тройку сильнейших замкнул Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»). Четвёртым стал экипаж Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»).
Дмитрий Сотников подтвердил лидерство в генеральной классификации, увеличив преимущество. Богдан Каримов сократил отставание от Сергея Вязовича, выступающего за «МАЗ-СПОРТавто».
Предварительные результаты СУ9 в зачёте грузовиков:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:42.17.
2. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +4.15.
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +11.14.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +11.22.
5. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +12.12.
6. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +21.10.
7. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +26.06.