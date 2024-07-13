Вязович рассказал, какие проблемы с машиной возникли на 9-м этапе «Шёлкового пути»

Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о неоднократных проблемах с колёсами во время выступления в рамках девятого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Сегодня был классный этап, быстрый, почти ровный, но с поперечными грубыми промоинами. Один из этапов, на котором выиграть ничего нельзя, а проиграть можно. И мы как раз проиграли. На 100-м километре пробили колесо — даже не знаю, как это могло получиться. Поменяли, тронулись, проехали с десяток километров и в правом повороте это же колесо — левое заднее — сорвало обод с болтов. Оно просто разбортировалось. У нас диск сборный, колесо надевается и перекручивается ободом. И этот обод слетел. Пришлось второй раз остановиться сразу же.

Впопыхах неправильно установили запаску, только тронулись — не работает централизованная накачка шин. Остановились, в третий раз съём колеса. А затем всё прошло гладко. Обидно, что проехали все каменистые русла и ни разу не прокололись, а теперь на ровной дороге пришлось три раза менять колесо», — приводит слова Вязовича пресс-служба «Шёлкового пути».