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Николаев рассказал, из-за чего экипаж потерял время на 9-м этапе «Шёлкового пути»

Николаев рассказал, из-за чего экипаж потерял время на 9-м этапе «Шёлкового пути»
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Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев объяснил, что экипажу пришлось поменять вытекший амортизатор на запасной во время выступления в рамках девятого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь».

«На нейтрализации увидели вытекший амортизатор — задний левый. Чувствовал, что подвеска не та, но не думал, что он вытек. На нейтрализации ремонт запрещён, поэтому сразу после нейтрализации поменяли на запасной. Понимали, что впереди 200 километров.

Могли на одном ехать, но для чего? Лучше сохранить технику на марафонский этап. Потеряли на этом 11 с половиной минут. Зато вторую часть я ехал и не думал об амортизаторе, работал с трассой, с машиной, ехал полноценно», — приводит слова Николаева пресс-служба «Шёлкового пути».

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