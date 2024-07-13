Расселл сделал выбор между жить под руководством Вольфа или носить одежду Хэмилтона

Британский пилот Джордж Расселл ответил, какой вариант он бы предпочёл: носить наушник, в котором руководитель «Мерседеса» Тото Вольф все оставшиеся годы будет говорить, что делать, или носить всю одежду напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

«Придётся выбрать Тото. Льюис выглядит великолепно, но не думаю, что я смогу так же зажечь», — приводит слова Расселла GPblog co ссылкой на Channel 4.

Напомним, Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Джорджу Расселлу пришлось сойти с дистанции. В Кубке конструкторов «Мерседес» занимает четвёртое место. На счету команды 221 очко. В личном зачёте Хэмилтон занимает восьмое место. В его активе 110 очков. Расселл располагается на седьмой позиции, на его счету на одно очко больше, чем у напарника.