Штайнер — о пилотах «Хааса»: Нико чертовски великолепен

59-летний итальянский конструктор и менеджер в автомобильном спорте, бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер высказался по поводу нынешнего дуэта пилотов американской команды.

«Я не знаю, насколько хорош Нико сейчас на самом деле. Когда мы решили вернуть Хюлькенберга в Формулу-1 в сезоне-2023, то мы сильно рисковали, поскольку у нас не было практически никакой информации о его нынешней форме. Потому что он вернулся после трёх лет без участия в гонках. Он был опытным игроком, но ему пришлось нелегко против [Даниэля] Риккардо, и поэтому он потерял своё место (Ранее немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступал в команде «Рено», где после сезона-2019 он покинул команду, проиграв своему напарнику Даниэлю Риккардо. — Прим. «Чемпионата»).

Нико возвращается и доминирует над Кевином, что очень странно. Я этого не ожидал. Я думал, что они будут примерно одинаковы в своих результатах и очень близкими по темпу, но становится ясно, что Нико в машине на данный момент просто превосходит Кевина. Я не знаю, что происходит внутри команды после смены руководства. Но, возможно, Нико на самом деле даже лучше, чем мы думали. Итак, Кевин хорош, но Нико чертовски великолепен!» — приводит слова Штайнера издание Ekstra Bladet.