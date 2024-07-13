Лэнс Стролл — о влиянии отца на команду: он дал нам возможность и инструменты для успеха

25-летний канадский автогонщик команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал журналистам о влиянии своего отца Лоуренса Стролла на коллектив британской команды и о перспективах в 2026 году, когда в силу вступит новый регламент.

«У Лоуренса есть видение и страсть. Он хочет быть впереди всех команд, и именно это мой отец дал всем нам, включая инженеров в Сильверстоуне [на заводе команды]: возможность и инструменты для нашего успеха. Он вкладывает в этот проект всю свою душу, страсть и амбиции. Я имею в виду, он позволяет каждому в Сильверстоуне реализовать свои возможности, чтобы привнести что-то особенное на гоночную трассу.

Аэродинамическая труба нашей команды будет готова через несколько месяцев. 2026 год — это большие возможности для всех команд, совершенно новый свод правил. Мы постараемся придумать что-то особенное», — приводит слова Лэнса издание Racingnews365.

На данный момент команда «Астон Мартин» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 68 очков. На четвёртом месте идёт команда «Мерседес», у которой 221 очко.