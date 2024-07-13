Издание AMuS представило рейтинг болидов Ф-1, «Феррари» нет в топ-3

Немецкое издание Auto Motor und Sport представило свой рейтинг болидов Формулы-1. Возглавила список британская команда «Макларен», выступающая на модели MCL38.
Рейтинг болидов «Формулы-1» по версии AMuS:
1. «Макларен».
2. «Ред Булл».
3. «Мерседес».
4. «Феррари».
5. «Хаас».
6. «Астон Мартин».
7. «РБ».
8. «Уильямс».
9. «Альпин».
10. «Кик-Заубер».
Отметим, что на данный момент «Макларен» одержал всего одну победу — лучшим на Гран-при Майами стал Ландо Норрис. Всего на счету британца семь подиумов. Его напарник австралиец Оскар Пиастри дважды становился вторым на этапах в Монако и Австрии.
После 12 этапов «Макларен» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов, возглавляет зачёт «Ред Булл».