Издание AMuS представило рейтинг болидов Ф-1, «Феррари» нет в топ-3

Немецкое издание Auto Motor und Sport представило свой рейтинг болидов Формулы-1. Возглавила список британская команда «Макларен», выступающая на модели MCL38.

Рейтинг болидов «Формулы-1» по версии AMuS:

1. «Макларен».

2. «Ред Булл».

3. «Мерседес».

4. «Феррари».

5. «Хаас».

6. «Астон Мартин».

7. «РБ».

8. «Уильямс».

9. «Альпин».

10. «Кик-Заубер».

Отметим, что на данный момент «Макларен» одержал всего одну победу — лучшим на Гран-при Майами стал Ландо Норрис. Всего на счету британца семь подиумов. Его напарник австралиец Оскар Пиастри дважды становился вторым на этапах в Монако и Австрии.

После 12 этапов «Макларен» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов, возглавляет зачёт «Ред Булл».