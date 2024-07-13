Сотников прокомментировал результаты девятого этапа «Шёлкового пути»

39-летний гонщик и двукратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», Дмитрий Сотников рассказал о сложности трассы и о тактике, которую коллектив использовал во время выступления в рамках девятого этапа престижного ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Сегодня песков не было, очень быстрая дорога, но не такая, как в предыдущие дни. Было много промоин, провалов вдоль дорог. Очень быстро и жёстко. Коварная трасса, понимали, что лучше ехать аккуратнее. До нейтрализации ехали за Эдуардом Николаевым, но они остановились сразу после этой зоны, а мы поехали дальше своим ходом. Понимали, что дорога тяжёлая, много скрытых опасностей, поэтому достаточно аккуратно доехали вторую часть».