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Фиттипальди: надеюсь, «Макларен» возьмёт титул в 2025 году

Двукратный чемпион мира бразилец Эмерсон Фиттипальди считает, что его бывшая команда «Макларен» способна побороться за чемпионство в Формуле-1 в следующем сезоне.

«Исполняется 50 лет моему чемпионству с «Маклареном». Это история команды, и сейчас она конкурентоспособна. Надеюсь, «Макларен» сможет снова завоевать титул в следующем году», — приводит слова Фиттипальди издание GPFans.

Напомним, после 12 этапов «Макларен» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов, возглавляет зачёт «Ред Булл».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 373 очка.

2. «Феррари» — 301.

3. «Макларен» — 295.

4. «Мерседес» — 221.

5. «Астон Мартин» — 68.

6. «РБ» — 31.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 9.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.