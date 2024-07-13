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Фиттипальди: надеюсь, «Макларен» возьмёт титул в 2025 году

Фиттипальди: надеюсь, «Макларен» возьмёт титул в 2025 году
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Двукратный чемпион мира бразилец Эмерсон Фиттипальди считает, что его бывшая команда «Макларен» способна побороться за чемпионство в Формуле-1 в следующем сезоне.

«Исполняется 50 лет моему чемпионству с «Маклареном». Это история команды, и сейчас она конкурентоспособна. Надеюсь, «Макларен» сможет снова завоевать титул в следующем году», — приводит слова Фиттипальди издание GPFans.

Напомним, после 12 этапов «Макларен» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов, возглавляет зачёт «Ред Булл».

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 373 очка.
2. «Феррари» — 301.
3. «Макларен» — 295.
4. «Мерседес» — 221.
5. «Астон Мартин» — 68.
6. «РБ» — 31.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 9.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.

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