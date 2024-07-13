Клэр Уильямс — о начале управления командой Ф-1: меня назначил совет директоров, а не отец

47-летняя Клэр Уильямс, являющаяся бывшим директором команды Формулы-1 «Уильямс» и дочерью легенды автоспорта сэра Фрэнка Уильямса, прокомментировала свой приход на руководящую должность в британском коллективе.

«В 2012 году в «Уильямсе» создали новое место в совете директоров команды, которое называлось «директор по маркетингу и коммуникациям», и поместили меня на него. Поэтому с 2012 года всё в рамках этой маркетинговой функции внезапно перешло в мою компетенцию. Всё это произошло благодаря Адаму [Парру] и Тото [Вольфу]. Но затем ушёл Адам, и Тото действительно взял на себя эффективное управление командой.

Я действовала почти как его помощник, его второй номер, работая вместе с ним. Это была задумка Тото, чтобы я стала заместителем директора команды, когда Тото предложили должность в «Мерседесе». В то время у «Уильямса» был совет директоров. И это было решение правления. Это не мой отец внезапно решил: «Я хочу передать бразды правления Клэр». Меня назначил на должность руководителя команды совет директоров, а не отец», — приводит слова Клэр издание Planetf1.