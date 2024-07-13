Клэр Уильямс рассказала о причинах успеха команды в сезоне-2014

47-летняя Клэр Уильямс, являющаяся бывшим директором команды Формулы-1 «Уильямс» и дочерью легенды автоспорта сэра Фрэнка Уильямса, рассказала о принятых ключевых решениях перед сезоном-2014.

«Первое, что я решила сделать в команде — изменить состав пилотов. Мы уволили Пастора [Мальдонадо]. У него были отношения с брендом PDVSA, нефтяным гигантом Венесуэлы. На переговоры с его спонсорами я потратила весь 2013 год, потому что Венесуэла в то время была очень не стабильна. Не поймите меня неправильно, я люблю Пастора, он подарил нам последнюю победу команды, он прекрасный человек, и мне жаль, что расставание с ним было политическим.

Валттери был великолепен. Он был новичком, быстрым, умным, с ним было комфортно, и мы были ради пригласить в команду Фелипе Массу из «Феррари». При переходе в гибридную эру ключевым был выбор двигателей. И мы выбрали силовую установку «Мерседеса». Мы долго выбирали между двигателями «Рено» и немецкими, имея все данные. И всё-таки выбрали «Мерседес», что оказалось максимально правильным решением.

В итоге у нас 15 подиумов за 2014 и 2015 годы, мы обошли всех клиентов «Мерседеса», и наша сила была в правильной тактике решений и поведения в Формуле-1. Оглядываясь назад, жаль, что мои первые четыре года случились не в конце моего управления, ведь, глупо отрицать, последние три сезона моего управления не были блестящими, и все помнят их и критикуют за наши решения и выступления», — приводит слова Уильямс издание PlanetF1.