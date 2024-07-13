Глава «Уильямса» заявил, что Боттас является одним из кандидатов на место в команде

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз сообщил, что команда рассматривает пилота «Кик-Заубера» финна Валттери Боттаса в качестве боевого пилота на 2025 год.

«Вы не превзойдёте Льюиса [Хэмилтона] в квалификации, если вы не быстры. Всё просто. Он не лишился темпа, он остался таким же. И вопрос заключается не только в темпе, но и в опыте, в умении двигать команду вперёд. Вот что мне нужно.

Он определённо рассматривается. Мы не говорим об этом открыто, но он совершенно точно рассматривается», — сказал Ваулз в подкасте Racing Pilot.

Напомним, ранее стало известно, что многолетний контракт с «Уильямсом» подписал Алекс Албон. Ожидается, что напарник Албона американец Логан Сарджент покинет команду до начала следующего сезона.