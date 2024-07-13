«Кик-Заубер» назначил нового руководителя проекта Ф-1 из «Мерседеса»

Руководство команды Формулы-1 «Ауди» продолжает готовиться к началу выступлений в сезоне-2026. Сегодня стало известно о том, что бывший работник коллектива «Мерседес» Штефан Штранц переходит в состав команды «Кик-Заубер» на должность программного директора.

«Я рад приветствовать Штефана в команде и уверен, что он принесёт невероятное количество опыта со своих предыдущих должностей, на которых он выиграл множество гонок и чемпионатов, чтобы ещё больше дополнить и укрепить нашу команду», — приводит слова исполнительного директора «Кик-Заубера» Андреаса Зайдля издание Pitpass.

Штранц присоединится к команде 1 октября 2024 года и будет подчиняться непосредственно исполнительному директору Зайдлю, привнося в коллектив богатый опыт операционного и организационного развития. Штранц имеет более чем 20-летний опыт работы в Формуле-1, поработав в таких коллективах, как «Тойота», BAR, «Рено», «Лотус», но самым долгим и ярким были его последние 13 лет в составе «Мерседеса».

Напомним, начиная с сезона-2026 «Кик-Заубер» будет официально принадлежать немецкому концерну «Ауди».