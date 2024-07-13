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Стали известны подробности шантажа семьи Михаэля Шумахера

Стали известны подробности шантажа семьи Михаэля Шумахера
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В Сети появились новые слухи о шантаже семьи семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера.

Напомним, в июне полиция Германии арестовала трёх мужчин, которые, как предполагается, вымогали у семьи прославленного гонщика € 12 млн в обмен на неразглашение личных данных о его состоянии.

Один из подозреваемых, имевший отношение к службе безопасности семьи Шумахеров, похитил два жёстких диска, на которых содержалось более 1500 файлов о Михаэле, включая больничную документацию, фото и видео. Некоторые из этих файлов были отправлены семье Шумахеров, чтобы доказать подлинность шантажа.

Преступники создали анонимный электронный адрес для отправки доказательств, после чего семья Шумахеров обратилась к швейцарским властям, проведшим совместную операцию с немецкой полицией. Сообщается также, что один из подозреваемых был выпущен под залог в € 10 тыс.

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