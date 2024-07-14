Журналист — о Хюлькенберге: он слишком рано подписал новый контракт

Журналист Том Кларксон высказал своё мнение о том, что немецкий пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг, выступающий в нынешнем сезоне за команду «Хаас», рано подписал многолетний контракт с «Ауди». В дискуссию с ним вступила журналистка Sky Sports Натали Пинкхем.

Кларксон: как бы блестяще для Хюлькенберга ни было подписание долгосрочного контракта, я думаю, что он подписал его слишком рано!

Пинкхем: оглядываясь назад, могу сказать одно — это замечательное решение. Он должен был обеспечить своё будущее. Я помню, было время, когда он работал на немецком телевидении. Мы думали, что его карьера в Формуле-1 окончена. Но вот он вернулся, на «Хаасе» занимает шестое место, обходит [Серхио] Переса и побеждает «Феррари»! Нико самый недооценённый пилот в истории, и он уже давно заслужил свой подиум и даже победу.

Напомним, сейчас на счету немецкого пилота 22 очка в личном зачёте, а у команды «Хаас», идущей на седьмом месте в Кубке конструкторов, 22 очка.