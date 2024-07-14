Марко — о Гасли в «Ред Булл»: он не мог смириться, что Макс самый быстрый парень

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал журналистам о выступлениях французского пилота Пьера Гасли в составе австрийской команды.

«Когда его обгоняли в Будапеште [в 2019 году], он хотел себе другую подвеску в машину. Но он не инженер. У него просто кончились оправдания, и Пьер просто не мог смириться с тем, что Макс самый быстрый парень», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Напомним, в сентябре 2017 года было объявлено, что Гасли заменит Даниила Квята в составе команды «Торо Россо» на этапах Формулы-1 в Малайзии и Японии. Пьер сохранил место боевого пилота «Торо Россо» и на следующий 2018 год.

В сезоне-2019 Пьер стал пилотом «Ред Булл», заменив ушедшего Даниэля Риккардо. Пьер уступал своему напарнику Максу Ферстаппену, который регулярно финишировал на подиуме, а в середине сезона вырвался на третье место в чемпионате, одержав две победы. У француза же были добыты одно четвёртое и одно пятое место. Из-за неудовлетворительных результатов после Гран-при Венгрии он был переведён обратно в «Торо Россо», а в «Ред Булл» был вызван Александер Албон.