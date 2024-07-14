Леонид Шнайдер на ADM Raceway одержал первую в карьере победу в квалификации RDS GP

Четвёртый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), который принимает трасса ADM Raceway в Москве, является серединой сезона-2024. После двух подряд «обратных» конфигураций трассы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге участникам RDS GP предстояло выступать на классической версии автодрома в Мячкове.

Фото: RDS GP

Победу одержал Леонид Шнайдер, проехавший в лучшей попытке на 98,5 балла, — для основателя и лидера команды TimeUp это первая выигранная квалификация в Гран-При Российской Дрифт Серии. Благодаря своему успеху молодой пилот обеспечил себе выход в Топ-16 через bye run, который прошёл не просто в боевом режиме, но и с яркими трюками на радость зрителям — прямо перед трибунами спортсмен смог бросить свой автомобиль в разворот на 360 градусов и продолжить затем движение по оцениваемому участку, не потеряв темпа.

«На полном спокойствии проехал, собрался по трассе и в целом показал свою агрессию. Не было никакой уверенности, что удастся победить, но я выжал всё, что мог, из себя и из машины, показал максимум экспрессии, максимум точности и чёткости. Не знаю, где я ещё полбалла мог бы взять», — отметил Леонид Шнайдер.

Фото: RDS GP

Представитель LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев с лучшим проездом на 98 баллов остановился в шаге от победы в квалификации, а пилот Fresh Racing Дамир Идиятулин с результатом 96 баллов замкнул тройку сильнейших. Впрочем, не всем было легко проехать результативно, не говоря уже о победе. В этом году судьи потребовали от пилотов скорости на постановке не менее 150 км/ч. Инициация заноса на 145-150 км/ч была объявлена грубой ошибкой, а если машину в занос бросали на скорости менее 145 км/ч, это автоматически обнуляло заезд, с чем столкнулись сразу несколько пилотов.

В Топ-32 успешно пробились все заявленные на этап спортсмены, однако для двух пилотов межрегионального турнира RDS Europe, которые получили wild card на этап RDS GP в Москве, на этом всё и закончилось. Илья Фёдоров сначала испортил себе квалификацию вылетом с трассы, а затем повторил аналогичный «трюк» в дуэли с Денисом Сорокопудом (LUKOIL Racing Drift Team). А вот Александру Цапелику на его ГАЗ-24 было сложно бороться с оппонентами на более мощной технике, особенно когда сетка парных заездов свела дебютанта RDS GP с Дамиром Идиятулиным из Fresh Racing.

Фото: RDS GP

Однако и для опытных участников Гран-При Российской Дрифт Серии не всё было просто в субботних заездах. Евгений Лосев и Денис Мигаль сразу же сошлись во внутрикомандном дерби, Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto) и Антон Козлов (Carville Racing) вновь встретились друг с другом, но на сей раз вице-чемпиона сезона-2023 года подвела техника. Никита Шиков (Carville Racing) потерялся в дыму позади машины АВТОБАН AIMOL Дмитрия Ермохина. Сергей Сак (АВТОБАН AIMOL) собрал все возможные несчастья: сначала в его автомобиль врезался в зоне прогрева Антон Козлов, затем в дуэли с Тимофеем Добровольским (Takayama Forward Auto) машина и вовсе сломалась… А вот Аркадий Цареградцев («Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт») и Николай Горковенко в первой дуэли наделали столько ошибок каждый, что судьям для определения победителя потребовался OMT-заезд, по итогам которого путёвку в ТОП-16 получил Цареградцев.

Фото: RDS GP

RDS GP 2024. 4-й этап. ADM Raceway. ТОП-16:

Леонид Шнайдер — Владислав Попов

Илья Попов — Алексей Вахтин

Георгий Чивчян — Тимофей Добровольский

Евгений Лосев — Роман Тиводар

Григорий Гусев — Дмитрий Ермохин

Сергей Кузнецов — Денис Сорокопуд

Дамир Идиятулин — Артём Шабанов

Максим Гроссман — Аркадий Цареградцев

Борьба за призовые места четвёртого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2024 продолжится на трассе ADM Raceway сегодня, 14 июля. В 13:00 по московскому времени стартуют парные заезды Топ-16, по итогам которых будут сформированы пары участников дальнейших стадий, вплоть до финала.