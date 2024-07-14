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Руководитель «Хааса» заявил, что команда близка к решению по второму пилоту в 2025 году

48-летний японский инженер Формулы-1 и руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу высказался по поводу поиска напарника британскому пилоту Оливеру Берману в сезоне-2025.

«У нас есть окончательный список, ведутся переговоры с несколькими пилотами, мы близки к завершению процесса переговоров. И, конечно, Кевин Магнуссен есть в этом списке», — приводит слова Комацу издание Racefans.

Напомним, по окончании нынешнего сезона американскую команду покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. Также в команде выступает датчанин Кевин Магнуссен, чей контракт истекает в конце 2024 года.

Ранее американская команда Формулы-1 «Хаас» заключила долгосрочный контракт с 19-летним британским гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом, который в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии заменил гонщика «Скудерии» Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.