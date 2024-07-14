ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Николаев выиграл 10-й этап «Шёлкового пути», Вязович — второй

Николаев выиграл 10-й этап «Шёлкового пути», Вязович — второй
Аудио-версия:
Комментарии

14 июля завершился 10-й, марафонский этап ралли «Шёлковый путь» в грузовом зачёте. Все экипажи коллектива «КАМАЗ-мастер» успешно прошли этап. Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем 10-го этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал экипаж «МАЗ-СПОРТавто» — Сергея Вязовича. Тройку сильнейших замкнул Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер»). Четвёртым стал экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

У экипажа Дмитрия Сотникова теперь отрыв 7 минут от Эдуарда Николаева, Сергей Вязович на минуту увеличил преимущество перед Богданом Каримовым в борьбе за третье место.

Предварительные результаты:

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 2:23:09.
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +0.56.
3. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — +1.24.
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +4.21.
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»)— +5.31.
6. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто»)— +0.44.
7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +7.16.
8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») — +14.26.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android