Николаев выиграл 10-й этап «Шёлкового пути», Вязович — второй

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14 июля завершился 10-й, марафонский этап ралли «Шёлковый путь» в грузовом зачёте. Все экипажи коллектива «КАМАЗ-мастер» успешно прошли этап. Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий российскую команду «КАМАЗ-мастер», стал победителем 10-го этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». Вторым финишировал экипаж «МАЗ-СПОРТавто» — Сергея Вязовича. Тройку сильнейших замкнул Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер»). Четвёртым стал экипаж Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»).

У экипажа Дмитрия Сотникова теперь отрыв 7 минут от Эдуарда Николаева, Сергей Вязович на минуту увеличил преимущество перед Богданом Каримовым в борьбе за третье место.

Предварительные результаты:

1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 2:23:09.

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +0.56.

3. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — +1.24.

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — +4.21.

5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»)— +5.31.

6. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто»)— +0.44.

7. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +7.16.

8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») — +14.26.