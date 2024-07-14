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Штайнер — об «Андретти»: если я хочу на вечеринку, то веду себя вежливо

Штайнер — об «Андретти»: если я хочу на вечеринку, то веду себя вежливо
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59-летний бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне телевизионный эксперт Гюнтер Штайнер высказался по поводу перспектив Майкла Андретти, желающего заявить свою команду «Андретти» в Формулу-1 и стать 11-м коллективом.

«Я думаю, что у Андретти уже очень мало шансов спасти свою заявку и попасть в Формулу-1. Если я хочу попасть на вечеринку, то веду себя вежливо. Ведь если я расстрою вышибалу, он меня не впустит. Ему будет очень сложно выйти из сложившейся ситуации, потому что, когда ты куда-то идёшь и ссоришься с таким количеством людей, трудно это компенсировать.

[Отвечая на вопрос о возможной покупке Майклом Андретти «Хааса»] Я не могу ответить на этот вопрос. Я был там [в «Хаасе»] долгое время и до сих пор не знаю, какие планы у Джина [Хааса, владельца команды]. У меня не было информации об этом в прошлом году, не было два года назад, и не знаю, что он думает о будущем. Я не пытаюсь уклониться от вопроса, просто сегодня Джин может думать что-то одно, а завтра – что-то другое», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.

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