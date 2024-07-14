Ньюи ответил на вопрос о своём будущем и поделился мыслями о гиперкаре RB17

65-летний глава технического отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он выйти ещё на один отрезок своей карьеры в новой команде.

«С 10 или 11 лет я всегда хотел стать тесно связанным с автоспортом и производить что-то своё, и мне удалось этого добиться, так что всё остальное на самом деле является приятным бонусом. Моей страстью всегда было стремление повысить производительность автомобилей, гоночных машин, поэтому всё остальное, конечно, является частью этого, но это не то, что меня будит по утрам и мотивирует работать», — приводит слова Ньюи издание Racingnews365.

Также Эдриан ответил на вопрос журналиста о том, является ли гиперкар RB17 прощальным жестом от Ньюи для «Ред Булл».

«Как оказалось, да. Я имею в виду, конечно, это никогда не задумывалось таким образом. Когда мы запустили разработку машины в самом начале 2021 года, я даже не думал, что больше не буду с командой в 2025 году. Но, несмотря на это, я буду продолжать участвовать в усовершенствовании RB17. Я действительно потратил на это много времени по вечерам и выходным, пытаясь совмещать жизнь с Формулой-1. И мне очень приятно, что Кристиан Хорнер и «Ред Булл» меня поддерживают и позволяют реализовать моё видение гиперкара».