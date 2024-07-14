Ральф Шумахер — о Норрисе: Ландо ещё совсем не готов стать чемпионом

49-летний немецкий автогонщик, выступавший в Формуле-1, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Ральф Шумахер высказался о возможностях британского пилота «Макларена» Ландо Норриса после Гран-при Великобритании.

«Как гонщик, участвующий в Формуле-1, вы точно знаете, на что способны ваши шины. Команда тоже это знает. Вы обязаны передавать друг другу всю информацию. Что случилось у них в Великобритании? Кто-то раньше заезжал в боксы и выбирал одни шины, кто-то другие. И если ты считаешь себя сильным пилотом, то ты обязан принимать верное решение.

Поэтому Ландо ещё совсем не готов стать чемпионом. Но, возможно, это также может быть связано со структурой внутри команды «Макларен». Может быть, потому, что его инженер недостаточно силён. Это всегда очень важный человек», — приводит слова Ральфа издание Racingnews365.

Сейчас Норрис занимает второе место в личном зачёте, имея на счету 171 очко. У лидера чемпионата Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» 255 очков.