Леклер заявил, что сделает всё возможное в борьбе с Ферстаппеном за победу

26-летний автогонщик из Монако, участник чемпионатов мира Формулы-1 пилот команды «Феррари» Шарль Леклер высказался о противостоянии с нидерландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, заявив, что не будет делать никаких уступок в борьбе с ним.

«С каждой гонкой вы узнаёте гонщиков всё больше и больше. А что касается Макса, то он, вероятно, тот гонщик, которого я знаю больше всего на стартовой решётке, поскольку мы гоняемся друг против друга уже очень давно, я думаю, ещё с 2010 года. Вы более или менее знаете, как каждый пилот будет реагировать, сражаться, защищаться или нападать на вас. Однако против любого гонщика есть пара методов, которых вам хватит для борьбы с ними.

Но это не касается Макса. Безусловно, если вы боретесь за шестое место в чемпионате, а Макс опережает вас на 100 очков, вы, возможно, не будете сражаться с ним так сильно. Но если на столе будет стоять вопрос победы, то я сделаю всё возможное, чтобы победить, и не буду делать никаких поблажек, даже если он трёхкратный чемпион», — заявил Леклер журналистам Racingnews365.

Сейчас Леклер идёт на третьем месте в личном зачёте со 150 очками, уступая лидеру чемпионата Максу Ферстаппену, у которого 255 очков. На втором месте британец Ландо Норрис со 171 очком.