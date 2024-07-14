Источник: Карлос Сайнс ждёт возможности перейти в «Мерседес» или «Ред Булл»

29-летний испанский автогонщик, сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса, действующий пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс-младший ждёт возможности перейти в «Мерседес» или «Руд Булл», заявил журналист Sky Sports Крэйг Слейтер.

«Пару месяцев назад я сообщил, что Карлос [Сайнс] не собирается переходить в «Мерседес». Это произошло потому, что он тогда хотел, чтобы решение о его будущем было принято уже здесь и сейчас. В «Мерседесе» же хотели отложить разговор о переходе в команду до конца года. Но уже сейчас Карлос ждёт не только хода в «Мерседесе», но и возможное вакантное место в «Ред Булл», где Серхио Перес борется за своё положение.

Масла в огонь подлил и Тото [Вольф] после Гран-при Великобритании, заявив, что Карлос вновь проявляет интерес к ним, и сравнил это цитатой Берни [Экклстоуна]: «Как сказал Берни: на прошлой неделе у меня было одно мнение, на этой неделе у меня другое». И в немецком коллективе по-прежнему не хотят спешить с принятием решения по второму пилоту на следующий год, активно следя и за Антонелли, и за Сайнсом», — заявил Слейтер в эфире Sky Sports.