Комацу — о Шарле Леклере в «Хаасе» в 2016-м: он не произвёл на нас впечатления

26-летний пилот Шарль Леклер до своего дебюта в 2018 году в команде «Заубер» был гонщиком по развитию в команде «Хаас» в 2016 году. 48-летний руководитель американского коллектива Аяо Комацу высказался по поводу результатов Леклера в их команде, заявив, что Оливер Берман, который будет выступать за «Хаас» в сезоне-2025, впечатлил их больше.

«Это было очень давно, поэтому я не помню всех подробностей. Но насколько я помню, наша команда тоже находилась совсем в другом положении. Тогда мы были ещё более молодой командой. Поэтому позиция команды была иной, как и наши ожидания и требования. У нас были разные возможности оценивать молодых пилотов.

Но и подход Шарля, честно говоря, я не помню совершенно, может быть, он был слишком консервативен. Я правда не могу вспомнить, но и не хочу сказать что-то не то! Но это правда, что он не произвёл на нас такого же впечатления, как Оливер [Берман]. Я думаю, это были другие времена, другие проблемы», — приводит слова Комацу издание Racingnews365.

Напомним, ещё в марте 2016 года Леклер вошёл в состав гоночной академии «Феррари» и стал гонщиком по развитию «Феррари» и «Хааса» в Формуле-1. В сезоне 2016 года Леклер принял участие в первой тренировочной сессии Гран-при Великобритании, а также Гран-при Германии за рулём машины «Хааса».

В декабре 2017 года было объявлено, что Леклер в предстоящем сезоне дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Альфа Ромео Заубер».