Ричард Хаммонд — о Ферстаппене: чему-то можно научиться, но бывают прирождённые таланты

Известный британский телеведущий Ричард Хаммонд поделился мнением о трёхкратном чемпионе Формулы-1 нидерландце Максе Ферстаппене, выступающем за команду «Ред Булл».

«Макс – удивительный талант. Мне нравится смотреть на прирождённого гонщика. Есть то, чему люди могут научиться и делать это на тренировках, но иногда бывает природный талант, и мы его видим», — приводит слова Хаммонда издание Racingnews365.

Напомним, после 12 этапов Ферстаппен возглавляет личный зачёт Формулы-1 в сезоне-2024. На втором месте располагается пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Замыкает тройку сильнейших Шарль Леклер из «Феррари».

Ранее Ферстаппен признался о проблемах со здоровьем после аварии в Сильверстоуне в 2021 году.