Сотников прокомментировал результаты 10-го этапа «Шёлкового пути»

Двукратный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков россиянин Дмитрий Сотников, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», прокомментировал результаты 10-го этапа «Шёлкового пути».

«Спецучасток был в основном быстрым. Стартовали первыми, все 300 километров практически на максимальной скорости. Было много бугров, в одном месте не сразу увидели дорогу и немного крутанулись. На последних 50 километрах было быстро и бугристо, проехали вместе с Богданом Каримовым. Спецучасток получился средней сложности с различным количеством больших и маленьких камней. Главное было сохранить машины, и мы с этим справились. Завтра надо будет ехать надёжно и довозить результат», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

Напомним, после 10-го этапа экипаж Сотникова опережает на семь минут Эдуарда Николаева, а Сергей Вязович на минуту увеличил преимущество перед Богданом Каримовым в борьбе за третье место.