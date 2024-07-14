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Экс-пилот Ф-1: Ферстаппену нужно задуматься об уходе в «Мерседес» до 2025 года

Экс-пилот Ф-1: Ферстаппену нужно задуматься об уходе в «Мерседес» до 2025 года
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Бывший пилот Формулы-1 голландец Роберт Дорнбос считает, что трёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену следует задуматься о потенциальном переходе в «Мерседес».

«У Макса действует контракт, но, как по мне, ему следует серьёзно задуматься, стоит ли ему переходить в «Мерседес» до 2025 года. Если «Мерседес» действительно окажется настолько хорош, Макс мог бы провести замечательный год и продолжить доминирование в 2026-м», — приводит слова Дорнбоса издание Motorsport.

Напомним, после 12 этапов Ферстаппен возглавляет личный зачёт Формулы-1 в сезоне-2024. На втором месте располагается пилот «Макларена» британец Ландо Норрис. Замыкает тройку сильнейших Шарль Леклер из «Феррари».

Ранее глава «Мерседеса» ответил, проявит ли Ферстаппен интерес к «Мерседесу».

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