Глава «Макларена» ответил, почему не относится негативно к ошибкам в Сильверстоуне

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что команде не стоит излишне переживать из-за ошибок, допущенных на Гран-при Великобритании, и смотреть на ситуацию в перспективе.

«Близкие промахи это прежде всего хорошие новости, у нас не было такого 12 месяцев назад. В первую очередь нам нужно обратить внимание на положительные моменты, обратить внимание на тот факт, что команда расстраивается, когда мы оказываемся на подиуме, а другой гонщик занимает четвёртое место.

И мы снова стали командой, набравшей наибольшее число очков, и если мы не начнём с позитива, то окажемся теми, кто строит и разрушает. Мы останемся на том же уровне», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.