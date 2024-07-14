Вассёр объяснил провальное выступление Леклера на Гран-при Великобритании

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил провальное выступление Шарля Леклера на Гран-при Великобритании.

Напомним, монегаск стал лишь 11-м в квалификации, не пройдя в третий сегмент, и в гонке финишировал 14-м.

«Прежде всего мы должны избегать попыток делать общий вывод, основываясь на произошедшем, нам нужен глубокий анализ. Думаю, что в последних двух гонках машиной было нелегко управлять. У Шарля был новый пакет в пятницу, он провёл третью практику во влажных условиях, а после мы провели квалификацию на машине, которой он ещё не управлял.

Он был в отличной форме до 13-го поворота. Очевидно, мы достигли предела машины. Машиной было нелегко управлять в таких условиях», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.