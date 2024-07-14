«Слишком медленно». Вольф поделился инсайдами о разработке болида Ф-1 на 2026 год

Глава «Мерседеса» Тото Вольф критично высказался о разработке болида Формулы-1 на 2026 год, когда в силу вступит новый технический регламент.

«Если бы вы опирались на действующие правила [с новым двигателем], то скорость была бы слишком низкой. Чтобы не потерять энергию, нам нужны машины с предельно низким воздушным сопротивлением на прямых и достаточной прижимной силой на поворотах.

То, что у нас есть прямо сейчас, слишком медленное. У нас есть кое-какие замеры времени круга, и это прибавка на 10 секунд.

Но Формула-1 всегда была инкубатором инноваций, и я уверен, что с идеями инженеров и изменёнными правилами шасси машины снова станут быстрыми», — приводит слова Вольфа издание ORF Tirol.