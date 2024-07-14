Хюлькенберг ответил, был ли бы он быстрее Переса в «Ред Булл»

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг ответил на вопрос, смог ли бы он выступить лучше мексиканца Серхио Переса в «Ред Булл».

«Всегда тяжело судить со стороны. Вы не чувствуете машину, вы не видите машину, хотя, очевидно, что Серхио находится в одной из лучших машин. Сейчас у него непростое время, особенно в последнюю пару недель.

Уверен, он недоволен своим положением. Конечно, было бы интересно стать пилотом «Ред Булл» и оказаться рядом с Максом, хотя это и сложнейшее испытание. Макс, вероятно, быстрейший гонщик за последние десятилетия. Очевидно, тяжело быть его напарником», — приводит слова Хюлькенберга GPblog.

Ранее Хюлькенберг оценил шансы Магнуссена остаться в Формуле-1.