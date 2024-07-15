Инсайдер: «Феррари» продлила сотрудничество с Рори Бирном до 2027 года

Команда «Феррари» продлила консультационное сотрудничество с легендарным южноафриканским конструктором Рори Бирном, сообщает инсайдер Лео Туррини.

Рори Бирну 80 лет. Бирн, химик по образованию, в конце 60-х годов являлся учредителем фирмы по импорту оборудования для спортивных автомобилей и в тот же период заинтересовался конструированием гоночных машин.

В начале 70-х перебрался из ЮАР в Англию, в 1978-м стал главным конструктором команды «Толеман», стартовавшей в чемпионате Европы Формулы-2 и в 1981-м дебютировавшей в Формуле-1. Впоследствии «Толеман» был поглощён итальянской компанией «Беннетон».

В 1994 году Бирн впервые в составе «Беннетона» завоевал титул, на его машине B194 чемпионом стал Михаэль Шумахер.

В 1997 году Бирн после затяжного отпуска перебрался в «Феррари» и в 2005-м ушёл с поста главного конструктора.