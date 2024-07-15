Экипаж Дмитрия Сотникова стал победителем «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков

Сегодня, 15 июля, состоялся 11-й, заключительный этап ралли-марафона «Шёлковый путь». Маршрут проходил от Мандалгоби до Улан-Батора, а его длина составила 323 км. Победителем 11-го спецучастка стал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова. Вторым был Сергей Вязович, представляющий белорусский гоночный коллектив «МАЗ-СПОРТавто». Топ-3 замкнул экипаж Дмитрия Сотникова, который в итоге стал победителем генеральной классификации, показав время 29:24.01.

Вторым в генеральной классификации также стал экипаж «КАМАЗ-мастер» — Эдуарда Николаева (+9.11), а замкнул тройку сильнейших Вязович (+1:23.14).

Предварительные результаты СУ11 в зачёте грузовиков:

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 2:41.17.

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +2.37.

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +4.09.

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +5.35.

5. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +19.21.

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +24.47.

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