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Экипаж Дмитрия Сотникова стал победителем «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков

Экипаж Дмитрия Сотникова стал победителем «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков
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Сегодня, 15 июля, состоялся 11-й, заключительный этап ралли-марафона «Шёлковый путь». Маршрут проходил от Мандалгоби до Улан-Батора, а его длина составила 323 км. Победителем 11-го спецучастка стал экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова. Вторым был Сергей Вязович, представляющий белорусский гоночный коллектив «МАЗ-СПОРТавто». Топ-3 замкнул экипаж Дмитрия Сотникова, который в итоге стал победителем генеральной классификации, показав время 29:24.01.

Вторым в генеральной классификации также стал экипаж «КАМАЗ-мастер» — Эдуарда Николаева (+9.11), а замкнул тройку сильнейших Вязович (+1:23.14).

Предварительные результаты СУ11 в зачёте грузовиков:

1. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») — 2:41.17.
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +2.37.
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +4.09.
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +5.35.
5. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +19.21.
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +24.47.

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