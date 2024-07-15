Ральф Шумахер совершил каминг-аут

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации*. Немец опубликовал соответствующий пост в социальных сетях.

Ральфу Шумахеру 49 лет. Гонщик — младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Дебютировал в Формуле-1 в 1997 году за команду «Джордан» и после двух сезонов перешёл в «Уильямс», где дважды становился четвёртым — в 2001 и 2002 годах.

Последние три года карьеры (2005–2007) Шумахер провёл в «Тойоте», где дважды становился призёром Гран-при.

Всего за свою 11-летнюю карьеру Шумахер 27 раз оказывался на подиуме, в том числе шесть раз выигрывал этапы.

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